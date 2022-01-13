Киев "стоит" в пробках, а общественный транспорт задерживается: где не проехать (карта)

Утром 13 декабря в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Осложнение движения преимущественно наблюдается в центральной части города.
Об этом свидетельствуют данные Google maps.
Левый берег
Далее по теме
Обстановка на левом берегу. Фото: скриншот
На въездах в город наблюдается незначительная тянучка по Броварскому проспекту. На Бориспольском шоссе проезд свободен.
Пробки образовались на Харьковском шоссе и улице Привокзальной в районе железнодорожной станции "Дарница".
Мосты
Ситуация на мостах. Фото: скриншот
Проезд по главным столичным путепроводам свободен. Осложнения движения фиксируются на подъезде к Южному мосту, а также на мосту Патона.
Правый берег
Пробки на въезде в Киев. Фото: скриншот
На въездах в город затруднено движение со стороны Софийской Борщаговки и Вишневого. Со стороны Житомирской, Одесской трасс и Конча-Заспы проезд свободный.
Индустриальный путепровод остановился. Фото: скриншот
В то же время пробки сместились в центральную часть города и образовались в районе Индустриального путепровода по улице Вадима Гетьмана, а также по проспекту Победы от станции метро "Политехническая" до бульвара Тараса Шевченко.
Пробки в центре. Фото: скриншот
Пробки также наблюдаются в районе Контрактовой площади на Нижнем валу, улицах Хорива, Межигорская, Спасская. Осложненное движение на Набережно-Крещатинской.
Кроме того образовались пробки на Владимирской, Большой Житомирской и Михаила Грушевского. На Крещатике проезд свободен.
Сложности с общественным транспортом
Утром 13 января в Киеве задерживается движение транспорта. Некоторые трамваи курсируют с отклонением от графика.
Трамваи № 28, 35, 22а
Задерживается движение трамваев №28, 35, 22а по ул. Магнитогорска по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Трамваи №14, 18
Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Нижний вал – Ржаной рынок по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Трамваев №4, 5
Задерживается движение трамваев №4, 5 по ул.Бальзака/ул.Каштанова в направлении ул.С.Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Трамваи №12, 17
Задерживается движение трамваев №12, 17 по ул. Городская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Раньше мы писали:
- 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – город застрял в пробках.
- 12 января в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.