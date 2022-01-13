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Киев "стоит" в пробках, а общественный транспорт задерживается: где не проехать (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 января, 10:29
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Пробки сместились со въездов в столицу ближе к центральной части города
Движение затруднено в центральной части города.
Движение затруднено в центральной части города. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 13 декабря в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Осложнение движения преимущественно наблюдается в центральной части города.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Левый берег

Обстановка на левом берегу. Фото: скриншот

На въездах в город наблюдается незначительная тянучка по Броварскому проспекту. На Бориспольском шоссе проезд свободен.

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Пробки образовались на Харьковском шоссе и улице Привокзальной в районе железнодорожной станции "Дарница".

Мосты

Ситуация на мостах. Фото: скриншот

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Проезд по главным столичным путепроводам свободен. Осложнения движения фиксируются на подъезде к Южному мосту, а также на мосту Патона.

Правый берег

Пробки на въезде в Киев. Фото: скриншот

На въездах в город затруднено движение со стороны Софийской Борщаговки и Вишневого. Со стороны Житомирской, Одесской трасс и Конча-Заспы проезд свободный.

Индустриальный путепровод остановился. Фото: скриншот

В то же время пробки сместились в центральную часть города и образовались в районе Индустриального путепровода по улице Вадима Гетьмана, а также по проспекту Победы от станции метро "Политехническая" до бульвара Тараса Шевченко.

Пробки в центре. Фото: скриншот

Пробки также наблюдаются в районе Контрактовой площади на Нижнем валу, улицах Хорива, Межигорская, Спасская. Осложненное движение на Набережно-Крещатинской.

Кроме того образовались пробки на Владимирской, Большой Житомирской и Михаила Грушевского. На Крещатике проезд свободен.

Сложности с общественным транспортом

Утром 13 января в Киеве задерживается движение транспорта. Некоторые трамваи курсируют с отклонением от графика.

Трамваи № 28, 35, 22а

Задерживается движение трамваев №28, 35, 22а по ул. Магнитогорска по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Трамваи №14, 18

Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Нижний вал – Ржаной рынок по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Трамваев №4, 5

Задерживается движение трамваев №4, 5 по ул.Бальзака/ул.Каштанова в направлении ул.С.Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Трамваи №12, 17

Задерживается движение трамваев №12, 17 по ул. Городская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Раньше мы писали:

  • 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – город застрял в пробках.
  • 12 января в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.

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