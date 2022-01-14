В Києві збій в роботі транспорту, на одній із вулиць провалився асфальт – нові маршрути

В Києві зранку 14 січня стався збій в роботі громадського транспорту. У Подільському районі провалився асфальт, рух тролейбусів організований за зміненими маршрутами.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Тролейбуси № 5
Затримується рух тролейбусів № 5 по вулиці Сирецька на розворотному кільці з причини провалу асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста.
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- Рух тролейбусів №5 організовано до площі Марченка,
- З іншого боку рух тролейбусів №5 організовано до пр-ту Свободи.
Тролейбуси № 12, 45
Затримується рух тролейбусів № 12, 45 по вулиці Касіяна – вулиці Маршала Якубовського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Скасовують електрички
14 січня, у Києві скасують кілька рейсів міської електрички з технічних причин.
Зранку скасують такі рейси:
- №7315 (07:51) від ст. Дарниця
- №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський
Ввечері будуть скасовані:
- №7416(16:18) від ст. Борщагівська
- №7423 (17:11) від ст. Дарниця
- №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
- №7431 (19:01) від ст. Дарниця
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- "Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді.
- 12 січня у Києві за короткий період "замінували" 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропортів та торгових центрів.