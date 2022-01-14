В Києві збій в роботі транспорту, на одній із вулиць провалився асфальт – нові маршрути

Рух громадського транспорту тимчасово організували за зміненими маршрутами

Тролейбуси курсують зі зміною руху. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 14 січня стався збій в роботі громадського транспорту. У Подільському районі провалився асфальт, рух тролейбусів організований за зміненими маршрутами.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Тролейбуси № 5

Затримується рух тролейбусів № 5 по вулиці Сирецька на розворотному кільці з причини провалу асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух тролейбусів №5 організовано до площі Марченка,

З іншого боку рух тролейбусів №5 організовано до пр-ту Свободи.

Тролейбуси № 12, 45

Затримується рух тролейбусів № 12, 45 по вулиці Касіяна – вулиці Маршала Якубовського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Скасовують електрички

14 січня, у Києві скасують кілька рейсів міської електрички з технічних причин.

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Зранку скасують такі рейси:

№7315 (07:51) від ст. Дарниця

№7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський

Ввечері будуть скасовані:

№7416(16:18) від ст. Борщагівська

№7423 (17:11) від ст. Дарниця

№7424 (17:55) від ст. Борщагівська

№7431 (19:01) від ст. Дарниця

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