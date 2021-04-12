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В Киеве на карантине активизировались "зацеперы" (видео)

12 апреля, 19:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В "Киевпастрансе" говорят, что не ведут статистику "зацеперов", которые катаются на задней части троллейбусов

В Киеве снова сняли на видео "зацеперов", которые ехали по улице Святошинской, зацепившись за троллейбус.

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Ролик опубликовал Киев без цензуры в Telegram.

"Когда не успел купить спецпропуск на ОЛХ, а ехать надо", – пишут в паблике.

В "Киевпастрансе" говорят, что не ведут статистику "зацеперов", которые катаются на задней части троллейбусов.

"Мы такую статистику не ведем. Понятно, что это плохо и опасно для жизни таких ездоков. Сами видели видео, где на задней части троллейбуса едут парень и девушка. Но водитель не всегда замечает во время движения, что кто-то едет ухватившись за лестницу", – рассказали нам в КП "Киевпастранс".

Ранее мы писали, что в Киеве молодой человек ехал, зацепившись за троллейбус.

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Также сообщалось, как киевляне добираются на работу без спецпропуска.

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Киев троллебус зацепер киевпастранс

Источник: Сегодня

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