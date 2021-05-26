В Киеве внедорожник ушел под землю (видео)

В столице под иномаркой провалился асфальт. Фото: скрин
В Соломенском районе Киева 26 мая произошло необычное ДТП. Белая иномарка провалилась под асфальт во дворе жилого дома.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Так, ЧП произошло на улице Антонова.
"Под землю ушел внедорожник Toyota", – пишут в Сети.
Вокруг машины собралось много зевак, место провала ограждено. Как будут доставать автомобиль пока неизвестно.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве прорвало трубу с водой. Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.
Также напомним, во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация.