В Киеве внедорожник ушел под землю (видео)

Дорожное происшествие случилось в одном из жилых дворов столицы

В столице под иномаркой провалился асфальт. Фото: скрин

В Соломенском районе Киева 26 мая произошло необычное ДТП. Белая иномарка провалилась под асфальт во дворе жилого дома.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Так, ЧП произошло на улице Антонова.

"Под землю ушел внедорожник Toyota", – пишут в Сети.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Вокруг машины собралось много зевак, место провала ограждено. Как будут доставать автомобиль пока неизвестно.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прорвало трубу с водой. Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

Также напомним, во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация.