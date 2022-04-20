В Киеве возобновили два троллейбусных и один трамвайный маршрут – расписание

В КГГА рассказали подробности

В столице изменилось движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве возобновили работу трамваи №16 и троллейбусы №37 и №40.

Об этом сообщили в КГГА.

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Трамвай №16 курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения 20-25 минут.

Троллейбус №37 – от улицы Милославской до станции метро "Лесная". Интервал движения 25 минут.

Троллейбус № 40 – от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения 20 минут.

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Весь перечень актуальных маршрутов наземного транспорта можно посмотреть тут.

В Киеве снова можно будет доехать до всех станций метро – дата

С четверга, 21 апреля, в Киеве возобновляется движение поездов метро до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Об этом сообщили в КГГА.

Движение поездов осуществляется:

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Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Хрещатик" и "Кловская".

Стоит отметить, что график работы метро может оперативно меняться.

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