В Киеве возобновили два троллейбусных и один трамвайный маршрут – расписание

В Киеве возобновили работу трамваи №16 и троллейбусы №37 и №40.
Об этом сообщили в КГГА.
Трамвай №16 курсирует от Контрактовой площади до станции метро "Героев Днепра". Интервал движения 20-25 минут.
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Троллейбус №37 – от улицы Милославской до станции метро "Лесная". Интервал движения 25 минут.
Троллейбус № 40 – от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения 20 минут.
Весь перечень актуальных маршрутов наземного транспорта можно посмотреть тут.
В Киеве снова можно будет доехать до всех станций метро – дата
С четверга, 21 апреля, в Киеве возобновляется движение поездов метро до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. Об этом сообщили в КГГА.
Движение поездов осуществляется:
- Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Хрещатик" и "Кловская".
Стоит отметить, что график работы метро может оперативно меняться.