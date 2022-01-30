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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве задерживается общественный транспорт – маршруты

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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30 января, 18:44
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Проблемы на дорогах появились по техническим причинам, на место уже направили соответствующие службы
В работе трамваев произошел сбой
В работе трамваев произошел сбой / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 30 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Сейчас движение некоторых маршрутов задерживается.

Об этом пишет "Киевпастранс".

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №16 по ул. Добрынинская в направлении Героев Днепра по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Есть ли пробки?

Сегодня в Киеве нет серьезных пробок. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

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