Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве задерживается транспорт – список маршрутов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 07:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На место направлена ответственная служба предприятия
В столице изменилось движение общественного транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице изменилось движение общественного транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 21 января, в Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Это случилось по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Реклама

Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев № 28, 35 по ул. Закревского/Киностудия "Фильм Ю-ЭЙ" в направлении ул. Милославская по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия.

Также задерживается движение трамваев №22к, 29к, 8к по ул. Привокзальная в оба направления по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Реклама

Проезд для школьников в Киеве будет бесплатным, но не для всех

Проезд в общественном транспорте Киева для школьников останется бесплатным. Но для этого необходимо оформить электронную карточку учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Проект "Электронная карта ученика" был начат еще в 2019 году. С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте.

В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.

Реклама

Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте.

В КГГА объяснили, что электронная карточка учащегося позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками.

"Столица является лидером в использовании современных сервисов. Благодаря электронной карте ученика мы со стопроцентной точностью можем оплачивать транспортную услугу, которую предоставляем за счет городского бюджета учащимся-киевлянам", – сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что с помощью этой карты в будущем школьники смогут оплатить питание, а родители – контролировать оценки своих детей.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Как вернуть потерянные вещи? Мы побывали в Бюро находок киевского метрополитена Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Киевлянам не стоит ждать потепления – прогноз на ближайшие дни Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
21 января. Джордж Маршалл. 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя” Европы - автора плана Маршалла…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 933

заболело за неделю в Киeвe

+29%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять