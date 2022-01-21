У Києві затримується транспорт – список маршрутів

У п'ятницю, 21 січня, у Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту. Це сталося з технічних причин.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що із транспортом?
Затримується рух трамваїв №28, 35 по вул. Закревського/Кіностудія "Фільм Ю-ЕЙ" у напрямку вул. Милославська з технічних причин.
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На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Також затримується рух трамваїв №22к, 29к, 8к на вул. Привокзальна в обидва напрями з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Проїзд для школярів у Києві буде безкоштовним, але не для всіх
Проїзд у громадському транспорті Києва для школярів залишиться безплатним. Але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.
Проєкт "Електронна карта учня" було розпочато ще 2019 року. З цього часу батьків закликають оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті.
Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. Водночас решта батьків не поспішає приєднатися до проєкту.
Зробити картку потрібно до березня. Інакше батькам доведеться платити за дітей у громадському транспорті.
У КМДА пояснили, що електронна картка учня дозволить оптимізувати контроль за видатками із міського бюджету на транспорт школярами.
"Столиця є лідером у використанні сучасних сервісів. Завдяки електронній картці учня ми зі стовідсотковою точністю можемо оплачувати транспортну послугу, яку надаємо за рахунок міського бюджету учням-киянам", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Він також додав, що за допомогою цієї картки у майбутньому школярі зможуть сплатити за харчування, а батьки – контролювати оцінки своїх дітей.