В Киеве "заминировали" станцию метро "Театральная"

В Киеве поступил анонимный звонок о "минировании" станции метро "Театральная". Ее закрыли для входа и выхода пассажиров.
Об этом сообщили в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts.
Подробности
Звонок о "минировании" поступил вечером.
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"Станция метро "Театральная" и пересадка закрыты для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.
Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
Волна "минирований" в Украине
12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.
По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.
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