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В Киеве "заминировали" станцию метро "Театральная"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 января, 21:34
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Неизвестное лицо совершило анонимный звонок и сообщило о "минировании"
Сейчас станция не работает/Коллаж: "Сегодня"
Сейчас станция не работает/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве поступил анонимный звонок о "минировании" станции метро "Театральная". Ее закрыли для входа и выхода пассажиров.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kyiv Metro Alerts.

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Подробности

Звонок о "минировании" поступил вечером.

"Станция метро "Театральная" и пересадка закрыты для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Волна "минирований" в Украине

12 и 13 января в Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. Они имеют признаки хорошо спланированной акции.

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По словам психолога, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

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