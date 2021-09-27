У Київському метрополітені відбудеться арт-виставка, присвячена Бабиному Яру

Урочисте відкриття виставки "Зона відчуження" 27 вересня відбудеться в форматі перформансу за участю одного з її авторів

Виставка в підземці триватиме до 10 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 27 вересня, на станції Київського метрополітену "Дорогожичі" відбудеться відкриття концептуальної виставки "Бабин яр як Зона відчуження". Вона буде складатися з коротких текстів американо-французького письменника Джонатана Літтелл і робіт французького фотографа Антуана д'Агати.

Про це повідомляють організатори.

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Так, виставка пройде в рамках заходів, присвячених 80-й річниці трагедії Бабиного Яру, які реалізує Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

"Джонатан Літтелл вже звертався до теми Бабиного Яру в своєму романі "Благочинні". На цей раз в серії запитань і метафоричних висловів він розмірковує над місцем Бабиного Яру в житті сучасного Києва. Підкреслює дисонанс між пам'яттю про жахливі злочини, а саме – розстріл 29- 30 вересня 1941 року майже 34 тисяч євреїв, і буденним життям звичайних міських кварталів поблизу Бабиного Яру", – йдеться в повідомленні.

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А ось пейзажі і жителів району зображує в своїх роботах Антуан д'Агати. Його авангардні фото вступають в діалог з текстами Літтелл, супроводжуючи їх або вступаючи з ними в конфронтацію.

Виставка триватиме до 10 жовтня і буде розміщена на рекламних панелях, встановлених між чотирма ескалаторами станції метро "Дорогожичі".

Експозиція буде представлена 84 фотографіями і 42 текстовими панелями. Початок основної програми заплановано на 13:00.

Більше про письменника і фотографа

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Джонатан Літтелл – американо-французький письменник, громадський діяч. Його роман "Благочинні", написаний від імені офіцера СС і опублікований в 2006 році, став бестселером, був удостоєний Гонкурівської премії і Гран-прі Французької академії. У книзі згадується трагедія Бабиного Яру.

Напередодні написання роману, Літтелл працював в міжнародній гуманітарній організації Action Against Hunger, заснованої у Франції з метою подолати голод у світі. Він побував з місією в таких країнах, як Боснія і Герцеговина, Чеченська Республіка, Сьєрра-Леоне, Афганістан та інших.

Антуан д'Агати – один з найуспішніших фотографів Франції, художник і режисер, член агентства Magnum Photos. Лауреат нагороди Niépce Prize. У своїй творчості д'Агата досліджує непрості, часто табуйовані теми. Антуан багато подорожує і створює свої роботи по всьому світу.

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