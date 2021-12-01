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В киевском общественном транспорте можно будет платить банковской картой: дата

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 декабря, 15:55
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Сейчас дорабатывается функционал, чтобы была возможность без разблокировки смартфона оплатить проезд
Любая цифровая система уязвима для кибератак
Любая цифровая система уязвима для кибератак / Фото: Коллаж: Сегодня

В I квартале 2022 года Киев хочет запустить цифровую карту и возможность оплаты банковской картой проезда в ​​наземном транспорте, но есть нюансы.

Об этом в интервью Mind рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

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На вопрос, почему столица запускает "Киев цифровой", а не производит оплату через Google Pay, Apple Pay, Оленич ответил, что нужно думать о стабильности.

Какие могут возникнуть проблемы

"Любая цифровая система уязвима для кибератак. Если идет атака на город – банковская карта не сможет работать: она проходит через серверы системы, которая валидировала эту карту. Поэтому сначала мы запустили транспортную карту, которая работает автономно в нашей сети", - сказал он.

По его словам, должна быть альтернатива, которая в случае ЧП обеспечит возможность четкой и бесперебойной оплаты.

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Он добавил, что важно учитывать еще один нюанс: банковская карта валидируется в течение 3–4 секунд, транспортная – 0,3 секунды.

"При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь", – обьяснил он.

В Киеве начали блокировать карточки киевлянина

На сайте "Минфин" все чаще начинают жаловаться на массовую блокировку карт и на то, что они не работают.

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"По окончании срока действия карточки я получила новую, которая не работает, и не только у меня, а и у многих, кто получил такую же… Мало того, что в Ощадбанке не предупредили, что ее нужно активировать в собесе, так в транспорте она вообще не сканируется", – комментирует киевлянка.

Сотрудники банка пообещали, что банковское отделение поможет уточнить ситуацию через социальные службы, если карта активна в банковской части, а трудности возникают при оплате проезда.

Причины блокирования

  • Если у собственника карты есть задолженность и определенное время клиент ее не оплачивает, карта блокируется по требованию банка.
  • Следует проверить наличие транспортного приложения – если проблемы из-за него, то следует обратиться в коммунальное предприятие ГИВЦ.

Разблокировать или обновить такую карту невозможно – нужно заказывать новую, которую банк оформит в течение 30 дней с момента подачи необходимых документов.

Что делать, если не работает транспортное приложение карты киевлянина:

  • уточнить, внесена ли информация о праве на бесплатный проезд;
  • обратиться в управление труда и социальной защиты районной госадминистрации по месту жительства.

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