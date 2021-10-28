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Выпустил 10 пуль: в Киеве мужичина из-за мести обстрелял автомобиль знакомого

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 октября, 12:52
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Злоумышленника задержали правоохранители, он может получить реальный срок
В Киеве обстреляли автомобиль из-за мести.
В Киеве обстреляли автомобиль из-за мести. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял автомобиль знакомого. Злоумышленника задержала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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В полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля "Шкода" на улице Академика Навашина. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия сотрудников ГСЧС, следственно-оперативную группу и врачей.

Детали

На месте происшествия полицейские установили, что автомобиль загорелся в результате поджога легковоспламеняющимся веществом. Кроме того, на лобовом стекле нашли 10 отверстий, вероятно, от пуль. В результате инцидента никто не пострадал.

Кто стрелял

В течение часа полицейские установили, что к преступлению причастен 40-летний киевлянин. Мужчина рассказал, что у него был конфликт со знакомым, поэтому решил ему отомстить – сначала поджег авто, а затем обстрелял лобовое стекло.

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Обыски

По месту жительства подозреваемого следователи провели неотложный обыск и изъяли:

  • два пистолеты,
  • 429 патронов разного калибра,
  • мобильные телефоны и флэш-накопители.

Все изъятое направлено на соответствующие экспертизы.

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У подозреваемого провели обыски. Фото: пресс-служба полиции

Наказание

За это преступление подозреваемый может получить до 10 лет тюрьмы. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В настоящее время готовится проект подозрения для подачи его в окружную прокуратуру и ходатайство в суд по избранию меры пресечения. Также после проведения экспертных исследований возможна дополнительная квалификация за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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