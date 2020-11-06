Один на 10 тысяч: как бойцы "Муниципальной охраны" будут бороться с безмасочниками в метро

Дежурство будет проводиться в зависимости от загруженности станций

С четверга в Киевском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь на станциях столичной подземки совместно с сотрудниками полиции дежурят бойцы "Муниципальной охраны", которые контролируют наличие маски на лице у пассажира.

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Сайт "Сегодня" узнавал, как именно будут работать дежурные и в праве ли они задерживать тех, кто без маски.

Сколько и где будет охраников

На дежурство "муниципалы" в коричневой форме заступили со вчерашнего дня. Как рассказали сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА, на дежурство вышло 110 сотрудников "Муниципальной охраны".

Если учесть, что сегодня в среднем метро пользуется около 1,1 миллиона человек в сутки, то на 10 тысяч пасажиров – будет один "муниципал".

Они следят на станциях за тем, чтобы пассажиры не снимали маски и будут делать им предупреждения в случае нарушения масочного режима.

"Дежурство осуществляют разное количество сотрудников "Муниципальной охраны". Все зависит от загруженности станции и количества входов и выходов из ней", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

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А вот в общественном наземном транспорте сотрудники "Муниципальной охраны" пока не дежурят. Там справляются с нарушителями масочного режима силами кондукторов и водителей, а также сотрудников полиции.

Как это работает

На станциях "муниципалы" дежурят по два человека. На некоторых станциях они работают по сменам – в утренние и вечерние часы, когда на станциях большой пассажиропоток.

"На некоторых станциях наши патрули дежурят с утра и до вечера, например, на станции метро "Вокзальная". Сотрудники "Муниципальной охраны" могут дежурить на входах и выходах из метро, контролировать ситуацию на перронах станций и в вагонах поездов. Их задача – контроль за выполнением масочного режима в метрополитене", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе "Муниципальной охраны".

Если человек зашел в метро без маски, то "муниципалы" просят надеть ее. Пассажир в маске может продолжать идти к вагону. Если маски у человека нет, тогда сотрудники "Муниципальной охраны" просят пассажира выйти из станции, и купить себе маску.

"Если человек категорически не хочет надевать маску, которая у него есть, и ведет себя агрессивно, то его задерживают. На место вызывают сотрудников полиции для дальнейших разбирательств и составления административного протокола", – поясняют нам в пресс-службе "Муниципальной охраны".

Могут ли применять силу

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По утвержденному регламенту, при себе дежурные имеют спецсредства. В частности, газовые баллончики. Но их использование в местах большого скопления людей не желательно.

Поэтому агрессивного нарушителя масочного режима "муниципалы" могут просто задержать до прибытия сотрудника полиции.

Фото: "Муниципальной охраны"

Кстати, в первый же день дежурства сотрудники "Муниципальной охраны" остановили мужчину, который категорически отказался надеть маску на станции метро "Театральная".

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Его пришлось задержать и передать для дальнейших разбирательств в полицию.

"Наши сотрудники работают в метрополитене на основании постановления №71 штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Этот документ дает им право контролировать соблюдение масочного режима на территории Киевского метрополитена. В случае если будет принято решение о работе наших сотрудников на наземном транспорте столицы, необходимо будет выдать новое постановление. Пока мы контролируем соблюдение масочного режима только в Киевском метрополитене", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе "Муниципальной охраны".

Ранее мы сообщали о ЧП на станции метро "Славутич". Здесь задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Инцидент произошел на платформе в метро с 42-летним киевлянином, он зашел без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

Как соблюдается масочный режим в метрополитене Харькова, смотрите на видео:

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