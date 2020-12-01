На главной елке страны появилась шляпа волшебника (фото)

В Киеве смонтировали каркас главной елки на Софийской площади и начали устанавливать при помощи крана ее макушку.
В этом году – это будет яркая светящаяся конструкция в виде шляпы волшебника.
Отметим, вес шляпы – 58 кг.
Монтажники уже собрали основание, которое будет держать искусственную елку. Ранее мы писали, что вес бетонных блоков приблизительно 97 тонн.
Ель украсят тематическими игрушками – это лесные звери, шишки, грибочки, желуди. Плюс яркие лампочки в виде свечей. Напомним, что новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.
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