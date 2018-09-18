КГГА предупреждает: сжигающих листья граждан ждут большие штрафы

За сжигание листьев и мусора горожан будут штрафовать на крупные суммы. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

В КГГА подчеркнули, что сжигание листьев чрезвычайно вредно для здоровья людей и экологического состояния города и является прямым нарушением ряда законодательных норм. За сжигание листьев предусмотрен штраф от 340 грн до 1360 грн. Если же штрафуют предпринимателя, то сумма составит от 850 грн до 1700 грн.

Отмечается, что при сгорании 1 т растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в котором содержатся пестициды и радионуклиды. Часто с листьями горит мусор.

Власти города призвали киевлян не сжигать листья не только в парках и скверах, но и на придомовых территориях. Ведь вместе с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, разрушается почва, происходит ее обеднение, уничтожаются семена и верхние части корней деревьев.

Напомним, ранее коммунальщики сообщили, почему не удаляют омелу с деревьев в Киеве. Выяснилось, что обрезать деревья можно, когда на них нет листьев, то есть осенью или весной.

Вместе с тем, убирать деревья и пни возле домов должны жэки. Как сообщили в "Киевзеленстрое", предприятие корчует пни только в парках и скверах.