Киев без горячей воды – в Кабмине обещают решить вопрос до 15 сентября

В случае решения вопроса с долгами договор "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом" может быть подписан уже в середине сентября

Централизованное горячее водоснабжение в Киеве возобновят до 15 сентября. Об этом после заседания правительства 29 августа заявил Киевский городской глава Виталий Кличко, передает УНИАН.

"Этот конфликтный вопрос дошел до того, что вопрос нужно было решать на уровне Кабинета министров. Сейчас это решение на заседании правительства было принято, поэтому, я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно, и горячая вода у киевлян", – заявил он.

Кличко подтвердил, что 15 сентября горячая вода точно будет у киевлян. Также он добавил, что не будет срыва отопительного сезона в столице.

На заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

"Я пообещал, что мы поможем Киеву и киевлянам выйти из этой сложной ситуации. Мы поработали с коллегами по правительству и максимально нашли возможности, чтобы поддержать Киев", – цитирует премьер-министра Владимира Гройсмана "Экономическая Правда".

В случае решения вопроса с долгами, из-за которых пока нет возможности заключить договор "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом", такой договор может быть подписан уже 15-16 сентября. После этой даты будет восстановлено газоснабжение киевских ТЭЦ.

Как сообщалось, уже четыре месяца около трех тысяч домов в Киеве живут без горячей воды из-за отсутствия газоснабжения в городских котельных. Терпеть придется еще минимум несколько недель. В КГГА планируют заключить договор на поставки газа в середине сентября, да и то при условии, что сегодня этому поспособствует Кабмин. Могут возникнуть трудности и на старте отопительного сезона: ждут масштабные порывы в сетях.

Напомним, без горячей воды уже почти половина Киева. Все из-за испытаний и ремонтов теплосетей, а еще отсутствия газа для нагрева воды. Его НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Именно оно с мая должно обеспечивать жителей столицы горячей водой и отоплением. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 млрд грн. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.

Кроме того, недавно были объявлены новые тарифы на электричество и отопление в Киеве.

Тем временем, долг Киева за электроэнергию подбирается к миллиарду гривен.