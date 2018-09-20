В Киевраде собрались увеличить скорость на магистралях и переименовать улицы

В четверг, 20 сентября, состоится заседание Киеврады, которое обещает быть очень насыщенным. Депутаты озаботятся качеством коммуналки и транспорта, и намерены разрешить повышение скорости на дорогах.

В повестке дня – более 50 важных вопросов. Наконец дошел до сессии проект, согласно которому на 22 крупных городских магистралях будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч, с 1 апреля по 1 ноября (напомним, сейчас лимит – 50 км/ч). Среди них – просп. Победы, Соборности, Столичное, Надднепрянское, Набережное шоссе, ул. Телиги и другие.

"Благодаря этому увеличится пропускная способность на дорогах", – сказано в документе. А департаменту транспортной инфраструктуры собираются поручить разработать "Комплексную программу развития транспортного обслуживания населения на 2019-2024 года". Как поясняют авторы проекта, уже давно назрела необходимость кардинально реформировать систему общественного транспорта – обновить подвижной состав, внедрить четкий график движения, избавиться от незаконных маршруток...

Вернутся на сессии и к вопросу легализации азартных игр и создания в Киеве специальной игровой зоны. Депутат Александр Пабат, который выступает с такими инициативами, поясняет: игральный бизнес не искоренили, он просто ушел в тень и работает без уплаты налогов. Он предлагает вернуть азартные игры, но внедрить жесткий госконтроль за этой деятельностью. С предложениями обратятся к Верховной Раде.

Планируют обсудить и качество коммунальных услуг по содержанию придомовых территорий, на которые год назад повысились расценки. Депутаты считают, что чиновники должны отчитаться, насколько эти тарифы экономически обоснованы, а коммунальщики — об объемах предоставляемых услуг. Инспекция, в свою очередь, обязана проверять их качество. Озвучены в проекте решения и другие предложения. К примеру, начислять работникам жэков зарплату, в зависимости от эффективности их работы, усовершенствовать работу диспетчерских служб и т. п.

Не обойдется на сессии и без переименований улиц. Улица Невская может стать Нивской, площадь Красная Пресня – Щекавицкой, ул. Мельникова могут переименовать в честь кинематографиста Ильенко, переулок Баумана станет Фузиков (в честь братьев-предпринимателей, которые считаются основателями Нивок).

Напомним, 12 сентября стало известно, что мэрию Киева перестанут охранять. Кабмин исключил Киевраду из списка охраняемых объектов.

Кроме того, в июле этого года Киеврада отказалась отменить новую стоимость проезда. Проект решения не набрал нужного количества голосов депутатов.