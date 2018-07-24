"Большой потоп": в Киеве транспорт заливает водой, а в лужах массово находят номера машин

В Киеве сегодня после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".

Там под мостом образовалось настоящее море, по которому "проплывали" лишь самые отчаянные автомобилисты – уровень воды доставал до капота.

Коммунальщики через пару часов справились с "водоемом", откачав воду, сообщает "Информатор". Однако на дне нашлось немало номерных знаков, потерянных машинами во время "форсирования" гигантской лужи.

Фото: kiev.informator.ua

"Океаны" появились и на других улицах. В частности, на улице Сверстюка лужа была такой глубины, что затопила проезжающий по ней автобус!

"Зато есть плюс для мойщиков, которые работают у нас на мойке, ведь они с радостью помогают доставать из воды по колена номерные знаки, которые там теряют, и подталкивают водителей, которые переоценивают силы своих "железных коней" и глохнут пытаясь проехать по этому мини-озеру", – иронизирует Karolina Malina.

Дожди пробрались и в метро. В одном из вагонов, во время движения по открытой части красной ветки, с потолка полилась вода. В итоге, на полу собрались приличные лужи, а на мокрых сидениях люди попросту отказывались садиться.

Фото: Александр Марущак

"Мне "везет" ездить в вагонах подземки, которые плачут... Когда стоимость проезда была 5 гривен и когда стала 8. На "Театральной" воспользовался устройством "пассажир-машинист". На Политехнический в вагон зашла сотрудница станции, оценила потоп на глаз. Сказала, что так во всех вагонах. Непогода, потерпите ... Держимся за поручни", – пишет в Facebook Александр Марущак.

Хотя "водные процедуры" пассажиров не порадовали – киевляне не унывают и воспринимают ситуацию с шуткой. "Можно в такие дни, на некоторых ветвях метро продавать дождевики, это же озолотиться можно", – пишет Oleg Surzhenko.

Ранее в Киеве субботним днем 21 июля прошел сильный ливень – дождь продолжался всего несколько минут, однако многие киевляне, пораженные мощью стихии, сняли его на видео.

Отметим, что предыдущий сильный дождь прошел в столице 17 июля – тогда были затоплены многие улицы и затруднено движение транспорта. Так, вода затопила проезжую часть проспекта Бажана, возникли пробки от станции метро "Позняки" до метро "Славутич" в сторону центра города, а также между станциями "Вырлица" и "Бориспольская" в сторону выезда из Киева.