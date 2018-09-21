Депутаты Киеврады в ходе сессии отработали "долги" за июль
Коцюбинское хотят сделать Киевом, а в городе вновь запретить продажу алкоголя ночью
На сессии Киеврады 20 сентября депутаты отрабатывали старые "долги". Весь день посвятили вопросам, которые выносились еще на июльскую сессию, но по разным причинам были отложены. И только к вечеру приступили к новой повестке.
Проект решения, согласно которому на 22 столичных дорогах будет разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч вместо обычных 50 км/ч, отправили на доработку по просьбе велосипедистов. Не захотели вносить с голоса и вопрос, касающийся скандального строительства и раскопок на Почтовой площади.
Вместе с тем, добавили в повестку проект решения об обращении к Верховной Раде относительно изменения границ Киева (собираются просить, чтобы к столице был присоединен поселок Коцюбинское). Кроме того, как неотложный был внесен новый антиалкогольный проект решения: снова предлагают запретить торговать пивом и другим спиртным в магазинах и МАФах с 23:00 до 10:00.
Сформировав повестку, уставшие депутаты спели гимн и разошлись. Новая сессия состоится через неделю, 27 сентября.
Напомним, мэрию Киева перестанут охранять. Кабмин исключил Киевраду из списка охраняемых объектов.
Как известно, столичные депутаты снова попытаются запретить продажу алкоголя ночью. В Киевраде согласовали проект решения, ограничивающий торговлю спиртным с 23:00 до 10:00. Документ поддержали все фракции и глава столицы. Запрет будет касаться и крепких напитков, и "слабоалкоголки" – в киосках и магазинах. Выпивать после одиннадцати вечера разрешат только в кафе, ресторанах и барах.