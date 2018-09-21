Депутаты Киеврады в ходе сессии отработали "долги" за июль

Сегодня, 10:29

Коцюбинское хотят сделать Киевом, а в городе вновь запретить продажу алкоголя ночью

Депутаты Киеврады в ходе сессии отработали "долги" за июль
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На сессии Киеврады 20 сентября депутаты отрабатывали старые "долги". Весь день посвятили вопросам, которые выносились еще на июльскую сессию, но по разным причинам были отложены. И только к вечеру приступили к новой повестке.

Проект решения, согласно которому на 22 столичных дорогах будет разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч вместо обычных 50 км/ч, отправили на доработку по просьбе велосипедистов. Не захотели вносить с голоса и вопрос, касающийся скандального строительства и раскопок на Почтовой площади.

Вместе с тем, добавили в повестку проект решения об обращении к Верховной Раде относительно изменения границ Киева (собираются просить, чтобы к столице был присоединен поселок Коцюбинское). Кроме того, как неотложный был внесен новый антиалкогольный проект решения: снова предлагают запретить торговать пивом и другим спиртным в магазинах и МАФах с 23:00 до 10:00.

Сформировав повестку, уставшие депутаты спели гимн и разошлись. Новая сессия состоится через неделю, 27 сентября.

Напомним, мэрию Киева перестанут охранять. Кабмин исключил Киевраду из списка охраняемых объектов.

Как известно, столичные депутаты снова попытаются запретить продажу алкоголя ночью. В Киевраде согласовали проект решения, ограничивающий торговлю спиртным с 23:00 до 10:00. Документ поддержали все фракции и глава столицы. Запрет будет касаться и крепких напитков, и "слабоалкоголки" – в киосках и магазинах. Выпивать после одиннадцати вечера разрешат только в кафе, ресторанах и барах.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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