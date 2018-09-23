Экспедиция по Днепру: ученые удивлены находкой, обнаруженной на дне реки

Сегодня, 15:14

Это первая экспедиция за последних 12 лет


На дне Днепра под Киевом ученые нашли затопленное судно. Находку обнаружили в ходе проведения экспедиции крупнейшей рекой страны, организованной впервые за 12 лет. Днепр настолько обмелел, что суда иногда по нему не проходят. На дне лежит строительный мусор, шины и металлоконструкции.

"Самая большая его концентрация была в гавани и под мостами. В основном это мусор, который оказался на дне при строительстве мостов и их разрушении", – рассказал руководитель гидроакустической группы экспедиции "Днепр-2018" Сергей Федосиенков.

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На борту судна экспедиции установлено специальное устройство, которое через звуковые волны позволяет видеть, что происходит на дне Днепра в радиусе ста метров. Затем эту информацию оно передает на бортовой компьютер.

С помощью устройства удалось обнаружить затопленное 20-ти метровое судно. Ученые не знают при каких обстоятельствах оно оказалось на дне.

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"Видно, что один борт этого судна явно неисправен, что-то произошло с ним в процессе погружения в воду", – отметил участник экспедиции.

Также ученые констатируют, что рельеф Днепра изменился. Река обмелела из-за добычи песка.

Все результаты ученые внесут в карты, чтобы предупредить об опасности. Они уже готовятся к следующей экспедиции, чтобы исследовать акваторию Черного моря.

Ранее эксперты рассказали опасно ли купаться в Днепре. Кучи мусора и многочисленные канализационные стоки. Такой сейчас легендарный приток Днепра – река Лыбидь.
Днепр, мусор, эксперты, река, экспедиция, судно
Источник:

"Сегодня"

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