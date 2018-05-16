Как Киев будет отмечать День города в 2018 году

Сегодня, 10:33

Празднование начнется 27 мая в 13:00 на территории Фестивального городка Лиги чемпионов

 

День Киева и День столицы будут футбольными
День Киева и День столицы будут футбольными. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

"В этом году День Киева и День столицы будут футбольными. Отмечать праздник будут 27 мая c 13:00 на территории Фестивального городка Лиги чемпионов, который сейчас монтируется на Крещатике. С 13:00 мы вступаем в свои права на главной сцене", – рассказала Диана Попова.

Она сообщила, что из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

Напомним, что в воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.

Как мы сообщали ранее, с 1 по 3 июня в столице по случаю Дня Киева состоится международная велогонка "Race Horizon Park".
Киев, мэр, Крещатик, Кличко, день города, день Киева, флешмоб
Источник:

"Сегодня"

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