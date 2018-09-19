Киевлянам показали самые "денежные" места столицы

В начале сентября украинская национальная валюта гривня отметила день рождения: 22 года назад, в 1996 году она была введена в обиход. Мы предлагаем необычно отметить эту дату и прогуляться по самым "денежным" местам в центре Киева.

1. Монеты для Паниковского

Начнем маршрут с улицы Прорезной, от знаменитого памятника персонажу романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" Паниковскому. В течение вот уже 20 лет (скульптура появилась в 1998 году) он продолжает "обчищать карманы" горожан и гостей города. Практически все, кто подходят к Паниковскому, оставляют мелочь возле кошелька, лежащем у ног "джентльмена", или у него под ногой. По легенде, это поможет привлечь богатство. Правда, не стоит забывать, что на подошве ботинка Паниковского изображен кукиш – тонкий намек, что слепо верить в легенду тоже не стоит.

2. Муравей, приносящий удачу и счастье

На улице Городецкого, напротив кинотеатра "Украина", три года назад появилась еще одна необычная скульптура: двухметровый муравей, который держит в лапках удивительную пророческую монету. Если ее покрутить, узнаешь, что ждет в будущем. На одной стороне монеты написано "На счастье", а на другой – "На удачу". Но вот незадача: муравейчик недавно остался без монетки! Неужели украли? К счастью, нет. "Постаралась мать-природа. Несколько недель назад во время непогоды упала ветка прямо на монету: лапка муравья разогнулась, и монета отвалилась. Это увидел случайный прохожий. Он позвонил мне и сообщил о случившемся. А чтобы монетку не украли, отнес ее на сохранение в кафе по соседству. Я очень благодарен этому человеку, радует, что у нас есть такие неравнодушные люди. В первых числах октября начнем ремонт муравья и монетки", – рассказал "Сегодня" автор скульпторы Дмитрий Ив.

3. Символы на "финансовом" памятнике архитектуры

Где о деньгах знаю все и даже больше? Конечно же, в Нацбанке. С улицы Городецкого отправляемся на ул. Институтскую, где расположилось главное финансовое учреждение страны. Здание под №9, построенное более 100 лет назад (1902-1905 гг., реконструировано в 1934 г.) удивляет своей красотой даже тех, кто не раз видел его прежде. Над его проектом работал архитектор Александр Кобелев, над фасадом – Александр Вербицкий, а художественное оформление выполнил итальянский мастер Элио Саля. Розовый цвет, белый декор, в котором можно рассмотреть необычные символы и знаки. Например, грифоны – мистические существа, которые согласно древним легендам, охраняли золотые копи скифов. На балконах – львы, воплощающие могущество. Можно увидеть на фасаде и псевдогербы различных сфер деятельности, которые нуждаются в банковском кредите: транспорт символизируют якорь, колесо и крылья, сельское хозяйство – цепь и снопы колосьев…

4. Музей, где знают все о деньгах

В здании Национального банка расположился Музей денег – здесь можно побывать бесплатно, по предварительной регистрации (Правда, сейчас, временно, он не работает, новый сезон планируют начать в октябре). В коллекции музея – больше 13 тысяч экспонатов, а формировалась она еще с 1989 года. Здесь можно узнать историю денежного обращения на территории Украины от эпохи бронзы до современности, увидеть полное собрание памятных монет нашей страны и даже изготовить сувенирную монету на память. Среди экспонатов – монеты Римской империи, монеты периода расцвета торговли со странами Востока и Византией, сребреники и золотники Киевской Руси, гривны УНР и много другое.

5. Денежная жаба в парке

Крещатый парк с 2010 года украшает еще один необычный 6-тонный памятник – "Денежная жаба". Имейте ввиду, это вовсе не символ жадности и словосочетание "жаба душит" здесь не к месту – киевляне, скорее, считают, что скульптура приносит материальное благополучие, если ей что-нибудь потереть. Под лапками жабы можно увидеть монеты разных стран, в том числе и украинские 5 копеек. Но хранит она и много других секретов. К примеру, на ней изображено несколько "портретов" – загляните в рот и обязательно присмотритесь к спине лягушки. Есть на ней и прорезь, куда можно бросать монетки. Говорят, внутрь вмещается 8-9 миллионов монет, а когда скульптура будет заполнена полностью – они выпадут и достанутся какому-то счастливчику. Пока выдачи подобного джек-пота никто не припомнит.

Напомним, с недавнего времени по центру Киева проводят познавательные прогулки. Первые 150 горожан посмотрели на город с высоты вертолетной площадки, а также посетили достопримечательности центра столицы.

Кроме того, в парке "Нивки" создали сказочную поляну. Новую арт-зону обстроил известный украинский мастер.