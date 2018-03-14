Киевлянка купила в супермаркете рыбу с червями

Сегодня, 14:47

В столичных магазинах можно встретить больную и зараженную рыбу

 


Киевлянка в элитном супермаркете купила червя вместо рыбы. Сюрприз ждал на кухне, когда женщина начала готовить ужин. Из куска трески полезли черви.

Вы не уверены в качестве рыбы, которую покупаете даже в супермаркете. По Украине шагает рыбная эпидемия. Поэтому купить ядовитую или даже рыбу с червями становится все реальнее.

Столица, элитный супермаркет. В таком точно не ожидаешь увидеть некачественные продукты.

"Вчера купила тушку трески. Сегодня начала готовить и увидела какую-то нить в кусках рыбы. Потянула... И получите – червь! Жуть! Без комментариев!", – рассказывает покупательница.

На следующий день перед автором сообщения в соцсетях извинились, вернули деньги и пообещали все исправить. Проходит два дня – и команда "Сегодня" вместе с экспертом по защите прав потребителей отправляется в этот же магазин с проверкой. В рыбном отделе просим показать документы.

"Есть срок годности и срок свежести. Так вот, здесь срок свежести прошел, а срок годности подходящий. Риски высокие отравить себя и свою семью", – говорит эксперт.

И тут бросается в глаза пласт форели. На вид – не очень. Цена – 304 гривны. На нее документов нам не предоставили, потому что не нашли. Сергей – опытный рыбак. Говорит, здесь и без экспертизы ясно: покупать это филе не стоит.

"На нее нажимаешь – она уже вот здесь разваливается. Видно, где-то она у них лежала", – говорит он.

И, говорит, это еще полбеды. Ведет нас в аквариум со свежей рыбой, уверяет, что она больна.

"В прудах водится клещ. Видите, красные пятна, белые. Вот на плавниках. Это вообще больная рыба, ее нельзя продавать", – говорит Сергей.

Наш эксперт отмечает: это должны проверять ветеринарная и госпродпотребслужба.

Поэтому, когда покупаете рыбу, обязательно смотрите на внешний вид, не стесняйтесь ее понюхать. И требуйте документы у продавца.

Напомним, ранее мы писали о случае, когда в Вышгороде девушка купила чернослив с лезвием внутри.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в одном из супермаркетов на улице Василенко покупатели приобрели консервы из сардин с тараканом внутри.

Также мы писали, что в Одессе мужчина купил пачку печенья, которое было изготовлено на бисквитной фабрике в Харькове. В середине печенья покупатель нашел засушенных тараканов.
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Источник:

"Сегодня"

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