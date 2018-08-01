Ливни в Киеве не были аномальными – климатологи

В Центральной обсерватории рассказали о погоде в июле

Сотрудники Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского подвели погодные итоги прошедшего июля: он был жарче нормы, но ливни оказались самыми обычными.

По даннным наблюдений метеостанции ЦГО, среднемесячная температура воздуха в столице составила +21,4°С, что на 2,1°С выше климатической нормы. Самым холодным днем было 2 июля, минимальная температура под утро опустилась до +9,4°С. Самым жарким стало 30 июля – днем столбик термометра показывал +30,4°С.

Температурными рекордами месяц не отличился. А данные о "трехмесячной норме осадков" во время сильного ливня, который прошел в Киеве в среду на прошлой неделе, в обсерватории опровергли.

"Осадков в июле выпало 86 мм. Это 98% климатической нормы", – сообщили здесь.

Напомним, из-за дождя были "под крышу" затоплены подземные переходы возле метро "Шулявская" и "Политехнический институт", а на Кирилловском путепроводе произошел масштабный обвал.

Ранее в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что 2 июля в Киеве были зафиксированы два "холодных" температурных рекорда.