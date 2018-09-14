На Крещатике прошел зрелищный забег в ластах

Сегодня, 13:47

Активисты пытаются привлечь внимание к проблемам единственного нацпарка города


На Крещатике в центре Киева прошел захватывающий забег в ластах. Мероприятие проводится с целью привлечь внимание на проблемы охраны окружающей среды в городе, а также сохранения природы в единственном киевском нацпарке "Голосеевский".

В забеге принимают участие активисты и неравнодушные граждане. Им придется в ластах еще и преодолевать препятствия. Активисты говорят о том, что национальный природный парк в Киеве – только одни, хотя в целом парков в городе более 100 и еще 500 скверов.

Забег прошел с 10:00 до 11:00 на ул. Крещатик, 36 (у здания Киевской горгосадминистрации). Участники акции обращались за помощью в КГГА и уже даже создали официальную петицию. Она размещена на сайте городской власти, ее подпишут все участники забега в ластах и просят неравнодушных также поддержать ее.

Напомним, в киевском парке убрали незаконно установленный забор, простоявший 8 лет. Забором было огорожено 4,5 га парка.

Завтра, 15 сентября, в киевском парке "Муромец" пройдет фестиваль богатырей. Гости смогут увидеть соревнования современных богатырей, которые передвинут шесть грузовиков весом 48 тонн, а многократный чемпион Украины Олег Тягнизуб установит новый рекорд по поднятию веса зубами.
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Источник:

"Сегодня"

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