На Лукьяновском кладбище хотят собрать останки выдающихся украинцев, похороненных за границей

На территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника создадут аллею выдающихся украинцев, которые были похоронены за пределами Украины. Их останки планируют перевезти и захоронить в Киеве. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Киевской мэрии. Строительство хотят начать в следующем году и закончить к 2020-му. Ориентировочный бюджет проекта — 20 млн грн.

Аллею обустроят при входе на территорию заповедника с ул. Дорогожицкой. Проект намерены разработать до конца этого года. Также создадут колумбарий и построят новое админздание с музеем, где посетители смогут узнать больше о выдающихся личностях, которые будут перезахоронены.

Первое перезахоронение на месте будущей аллеи провели в январе прошлого года, упокоив останки украинского поэта Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы. До этого супруги покоились на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия). Все это время ренту за могилу платил Владимир Михайлишин — поклонник поэта, эмигрант из Украины. Когда он скончался, его сын решил похоронить отца на месте супругов Кандыб. Останки Олеся и его жены эксгумировали и перевезли в Киев. На их надгробной плите также символично указали даты рождения и смерти литератора Олега Ольжича — сына Александра Олеся, который был замучен в немецком концлагере в 1944 году.

Как объяснили "Сегодня" в Украинском институте нацпамяти, перезахоранивать на аллее будут тех выдающихся украинцев, за могилами которых сейчас некому следить за границей и поэтому им грозит уничтожение.

"К примеру, могила полковника армии УНР Николая Шраменко в Мюнхене была практически уничтожена за неуплату, — говорит начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института нацпамяти Павел Подобед. — На ней уже снесли надгробье, но в последний момент вмешался благотворительный фонд и внес оплату. Также пытаемся разыскать во Франции могилу Ивана Дубового, командира первой Запорожской бригады армии УНР. Его останки также можно было бы перезахоронить на Лукьяновском кладбище".

Напомним, ранее на Лукьяновском кладбище опровергли слухи об уничтожении могил ради создания новой аллеи.

"Что касается Аллеи почетных захоронений, то она строилась на участке, который никогда не использовался на кладбище под захоронение. Об этом свидетельствуют документы про инвентаризацию и многочисленные экспертные оценки, которые проводились до ее строительства.", – сообщили нам сотрудники кладбища.

Кроме того, на Байковом кладбище в Киеве намерены восстановить утраченный в советские времена уникальный барельеф на "Стене памяти" рядом с крематорием.

В рамках фестиваля Kyiv Art Week за семь дней мастерам удалось очистить от бетона фрагмент лепнины с женским лицом площадью два квадратных метра, который был скрыт от человеческих глаз более 30 лет. Обошлись эти работы мэрии в несколько десятков тысяч гривен.