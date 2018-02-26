На Майдане Незалежности в переходе нашли оленей

Поле демонтажа МАФов, в подземном переходе на Майдане Незалежности, на стенах "трубы" открылись мозаичные панно, созданные украинскими художниками 50 лет назад. Появились работы в 1968 году, когда и был построен переход.

К слову, станцию метро "Майдан Незалежности" открыли только в 1976 году. Автор мозаик — художник-монументалист Александр Ворона. На них можно увидеть объемных барашков, оленей, петушков, фрукты и цветы. Мнение горожан о судьбе находок разошлись. Одни уверены, что их стоит демонтировать, а другие настаивают, что их нужно сохранить и отреставрировать. Сохранят ли мозаику после ремонтных работ, которые начнутся в начале марта, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Киеве начался демонтаж роллетов/мафов под подземным переходом на Майдане Незалежности (в так называемой "Трубе").

Также мы сообщали, что предприниматели в подземном переходе на Майдане Незалежности работали в рамках инвестдоговора, который был невыгоден городу. В судебном порядке договоры были расторгнуты.

Напомним, что владельцам временных сооружений "МАФового городка", который возник в начале Андреевского спуска, предложили оформить договорные отношения с балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников.