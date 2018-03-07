Перенести столицу из Киева – идею прокомментировали украинцы и эксперты

Петиция об отказе Киева от статуса столицы появилась на сайте Киеврады

Убрать из столицы... столицу! Петиция с требованием перенести столицу в любой другой город Украины появилась на сайте Киеврады.

"Отказавшись от статуса столицы, Киев получит преимущества: уменьшение транспортной нагрузки, неконтролируемое и хаотическое перенаселение города, прекращение незаконных застроек", – говорится в тексте петиции.

Как такую идею воспринимают украинцы? В первой столице – Харькове – мнения разделились.

"Я вот почему, собственно, Киев не особо так люблю. Потому что там слишком большая концентрация людей, всего-всего. Харьков более спокойный", – говорит житель Харькова Вадим Житник.

Одесситы уверены: их город вполне могло бы стать столицей. Но зачем?

Во Львове и Днепре свой город столицей Украины не видят.

"Мы не приспособлены к столице, наш город не выдержит – ни дороги, ни инфраструктура, нет смысла", – говорит Андрей Дыдык.

"Все бы стало намного дороже, если бы были столицей", – говорит Олег Сенченко.

Социологи утверждают: если в столице больше возможностей, то больше и проблем. Если средняя зарплата в Киеве вдвое выше, чем по стране, то аренда жилья втрое дороже. В столице традиционно дорогие продукты и услуги.

Из-за транспортных коллапсов жителям столицы добираться до работы приходится в среднем полтора часа.

Директор института города Александр Сергиенко говорит: ежедневно в Киев на работу едут более 650 тыс. людей.

"Если у кого-то прожекты перенести столицу в другое место, то для чего? Сколько это будет стоить? Какова эффективность? Что это даст? Так же и дороги не разгрузятся. Потому что Киев на самом деле привлекает своими возможностями, а не тем, что он столица", – говорит директор института города Александр Сергиенко.

Александр Сергиенко рассказывает: несколько лет назад чиновники подсчитали, во сколько обойдется перенос столицы в Белую Церковь. После этого ужаснулись и похоронили идею.

Напомним, границы Киева могут расшириться за счет присоединения к столице поселка Коцюбинское. Местные жители изъявили желание присоединиться к столице на общественных слушаниях. "Сегодня" выяснила, возможно ли присоединение поселка и какие еще города-спутники могут стать частью Киева.