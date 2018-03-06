Коцюбинское хочет стать частью Киева – результаты общественных слушаний

Участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 коцюбинцев, сообщила поселковый голова

В поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

Об этом в Facebook сообщила поселковый голова Ольга Матюшина.

"Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний, хотя день у нас выдался ой какой нелегкий... За Киев проголосовало почти 61%. Против – 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов", – написала Матюшина.

По ее словам, участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 коцюбинцев.

"Результаты будут мной направлены в Киевраду и в парламент", – добавила поселковый голова.

Напомним, 20 мая 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень.

По словам местных жителей, произошло это без обсуждения – мнение общества об объединении никто не спросил. Более того, о сессии, на которой голосовали это решение, знали даже не все депутаты.

Справка. Коцюбинское – поселок городского типа в Киевской области, расположенный в пределах Святошинского района города Киева.

Напомним, в июне 2017 года около 7:30 утра в поселке Коцюбинском Киевской области во дворе своего дома была избита глава территориальной избирательной комиссии Людмила Демченко.

Летом 2016 года в Коцюбинском проходили внеочередные выборы.