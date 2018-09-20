Суд вернул в госсобственность санаторий "Славутич", где отравились дети

Сегодня, 10:56

Генпрокурор уверен, что все интриги и маневры преодолены

Суд вернул в госсобственность санаторий "Славутич", где отравились дети

Верховный суд вернул в государственную собственность детский санаторий "Славутич", расположенный в Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, суд поддержал ГПУ в вопросе "похищения у государства 6000 кв. м детского санатория", который расположен на Каневском водохранилище. "Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и Ко – на выход. Государство вернуло законные права", – подчеркнул Луценко.

Напомним, в "Славутиче" 2 июля отравились 12 воспитанников спортшколы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в лагере. Дети получили от своих тренеров просроченные йогурты. При этом больше других отравилась 8-летняя девочка Маргарита Лукашук, она попала в реанимацию, находилась в коме, из которой уже не вышла. 12 сентября ребенок умер.

Позже экспертиза подтвердила: девочка из лагеря "Славутич" умерла в результате отравления. Судебно-медицинская экспертиза проводилась в рамках уголовного производства, и вывод приобщен к материалам дела, поэтому разглашению не подлежит.

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