Суд вернул в госсобственность санаторий "Славутич", где отравились дети

Верховный суд вернул в государственную собственность детский санаторий "Славутич", расположенный в Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, суд поддержал ГПУ в вопросе "похищения у государства 6000 кв. м детского санатория", который расположен на Каневском водохранилище. "Все интриги и маневры преодолены. Любовь Полежай и Ко – на выход. Государство вернуло законные права", – подчеркнул Луценко.





Напомним, в "Славутиче" 2 июля отравились 12 воспитанников спортшколы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в лагере. Дети получили от своих тренеров просроченные йогурты. При этом больше других отравилась 8-летняя девочка Маргарита Лукашук, она попала в реанимацию, находилась в коме, из которой уже не вышла. 12 сентября ребенок умер.

Позже экспертиза подтвердила: девочка из лагеря "Славутич" умерла в результате отравления. Судебно-медицинская экспертиза проводилась в рамках уголовного производства, и вывод приобщен к материалам дела, поэтому разглашению не подлежит.