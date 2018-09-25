Улыбки киевских малышей: Артурчик любит играться телефонами родителей

Малышу – 1,5 года, он очень активный и любознательный

"Всем привет! Это наш любимый и долгожданный сыночек, наш пупсик — Артурчик Саченок. В свои 1,5 года он очень активный, любознательный, находчивый мальчик. Его вес — 13 кг, а рост более 80 см. Артурчик любит дарить всем окружающим свою обаятельную улыбку. Любимая игрушка — папин или мамин мобильный телефон", — рассказывает папа Александр.

Чтобы поделиться улыбкой малыша, присылайте на адрес a.maruschak@segodnya.ua фото ребенка до 3 лет, напишите его имя, фамилию, рост, вес и особенности характера. Лучшие снимки будут опубликованы в газете "Сегодня".

Ранее мы рассказывали о маленькой киевлянке Стефании. "Как бы маме и папе ни было ночью тяжело, ее улыбка передается и заряжает счастьем на весь день", — поделилась с нами мама Анна.

Напомним, абсолютный рекорд рождаемости за все годы независимости зафиксировали в роддоме Киева. Здесь родились уже 35,4 тысяч детей. Для сравнения, в 1992 году в столице появилось на свет 29 тысяч малышей.

В первой половине 2018 года самыми популярными женскими именами в столице стали София, Злата, Мария и Милана. Об этом рассказали в главном территориальном управлении юстиции в Киеве.

По словам начальника управления Станислава Куценко, мальчиков чаще всего называли Максим, Артем, Александр и Дмитрий.