Улыбки киевских малышей: Артурчик любит играться телефонами родителей

Сегодня, 01:06

Малышу – 1,5 года, он очень активный и любознательный

Улыбки киевских малышей: Артурчик любит играться телефонами родителей

"Всем привет! Это наш любимый и долгожданный сыночек, наш пупсик — Артурчик Саченок. В свои 1,5 года он очень активный, любознательный, находчивый мальчик. Его вес — 13 кг, а рост более 80 см. Артурчик любит дарить всем окружающим свою обаятельную улыбку. Любимая игрушка — папин или мамин мобильный телефон", — рассказывает папа Александр.

Чтобы поделиться улыбкой малыша, присылайте на адрес a.maruschak@segodnya.ua фото ребенка до 3 лет, напишите его имя, фамилию, рост, вес и особенности характера. Лучшие снимки будут опубликованы в газете "Сегодня".

Ранее мы рассказывали о маленькой киевлянке Стефании. "Как бы маме и папе ни было ночью тяжело, ее улыбка передается и заряжает счастьем на весь день", — поделилась с нами мама Анна.

Напомним, абсолютный рекорд рождаемости за все годы независимости зафиксировали в роддоме Киева. Здесь родились уже 35,4 тысяч детей. Для сравнения, в 1992 году в столице появилось на свет 29 тысяч малышей.

В первой половине 2018 года самыми популярными женскими именами в столице стали София, Злата, Мария и Милана. Об этом рассказали в главном территориальном управлении юстиции в Киеве.

По словам начальника управления Станислава Куценко, мальчиков чаще всего называли Максим, Артем, Александр и Дмитрий.
Киев, фото, дети, улыбки, улыбки малышей
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Улыбки киевских малышей: Стефания заряжает родителей позитивом на целый день

27 Августа, 13:48

Каждое утро крошка просыпается с улыбкой на лице

Другие новости

В киевской школе ввели творческое название классов

20 Сентября, 12:08

Классы называют любыми буквами алфавита, не подряд
Загрузка...

Другие новости

Детскую площадку на Позняках украсили черепахой-гигантом и крокодилом

20 Сентября, 10:37

Дети в восторге от новых скульптур

Шоу-бизнес

Дети сестер Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Смешные пупсы: три сестры семейства Кардашьян показали своих детей

16 Сентября, 10:25

Ким Кардашьян опубликовала снимок своего ребенка и детей сестер
Загрузка...