В Киеве продают места под киоски, аттракционы и парковки

Чтобы пополнить горбюджет, столичные власти хотят публично продавать право на размещение в городе торговых мест под киоски, аттракционы и парковки. На днях впервые выставили на продажу через Prozorro две парковки возле касс НСК "Олимпийский" и на ул. Курской. Стартовая цена, соответственно, 57,9 и 37,2 тыс. грн.

"Это делается для того, чтобы пополнить городской бюджет. Принцип торгов следующий: город продает одногодичное право на обустройство парковки с возможностью продления договора. В обязательства победителя торгов войдет фиксированный месячный платеж в бюджет города за аренду парковки около "Олимпийского" (67,2 тыс. грн/мес., там 92 паркоместа) и на улице Курской (5,2 тыс. грн/мес., 26 машиномест)", — пояснил "Сегодня" советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Победитель должен обустроить парковку за свои деньги. Ранее эти две парковки обслуживали частники, с которыми закончились договора аренды.

"Парковок, у которых до конца года закончится срок аренды, насчитывается около сотни. Мы планируем их продавать по такому же механизму", — пояснил Белоцерковец.

Победитель после обустройства парковки сможет повысить тариф, согласовав его с мэрией. Насколько он подорожает и когда, в КГГА пока не могут сказать. Сейчас город разбит на парковочные зоны. Тарифы: 1-я — 10 грн/час, 2-я — 7 грн/час, 3-я — 5 грн/час. Также действуют парковочные талоны, паркоматы и оплата парковки по телефону.

На биржевых торгах продают и места под торговые точки. Например, за три торговые точки под быстрое питание возле метро "Печерская" в горбюджет уже поступило 2,6 млн грн. Одну из них продали за более чем 1 млн грн. Эта сумма стала рекордной для города. В торгах принимало участие более 10 претендентов. В мэрии говорят, что на торгах планируют продавать право и на размещение аттракционов в парках.

Предприниматели не в восторге

"Решение проводить публичные торги, вынося на них парковки, — правильное. Это позволит наполнить горбюджет, ведь парковочная сфера в городе очень коррумпирована, и деньги уходят в тень. Но это нужно делать комплексно — со всеми парковками, а не единично, для показухи — мол, чиновники что-то делают. То же самое касается и торговых точек и аттракционов. Но важно отслеживать торги, ведь случается так, что если на них не выигрывает "нужная" компания, их отменяют и проводят новые", — рассказал "Сегодня" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

Предпринимателям такая идея не по вкусу.

"Чтобы победить на таких торгах, нужно отдать максимальную сумму денег. А это приведет к тому, что стоимость товара в такой точке будет дороже, чем у других. С парковками то же самое. Подняв цену, можно потерять клиентов и прогореть", — говорит предприниматель Игорь Рудык.

Напомним, до 31 мая в центре города вводятся ограничения на парковку транспортных средств и изменения в движении. Как сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры, открывается движение по улице Трехсвятительской через Михайловскую площадь до улицы Большой Житомирской и Владимирского проезда.

Также мы сообщали, что на месте снесенных МАФов в Киеве появились парковки и процветает торговля.