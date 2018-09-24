Впервые в Киеве все желающие могли на время стать пожарными

В Киеве впервые состоялся фестиваль "Игры огнеборцев". Это первое масштабное мероприятие, на котором каждый желающий мог почувствовать себя настоящим пожарным.

Киевлянам и гостям города предлагали преодолеть полосу препятствий, вытащить человека из задымленного помещения и быстро потушить огонь. Принять участие в фестивале приезжали желающие из разных городов Украины. Так, библиотекарь Людмила Шевчук приехала из Хмельницкой области, чтобы пройти "Лабиринг огнеборца". Женщина отметила, что в Хмельницком намерены создать добровольную пожарную дружину.

Она отметила, что на тему тушения пожара много проводит мероприятий с детьми, потому решила ощутить все на себе. Кроме того, побывал на фестивале и пожарный-доброволец Олег Рудик из Хмельницкой области. Почти семь лет он с единомышленниками помогает штатным спасателям.

"В этом году у нас было уже более 70 вызовов. Ближайшее пожарное подразделение находится в 30 км, и приезд государственных пожарных немного занимает времени", – отметил мужчина.

Добровольные пожарные подразделения за рубежом существуют давно. У нас такое движение только развивается, поэтому фестиваль "Игры огнеборцев" должен поощрить украинцев к волонтерству. На фестивале добровольцы показали, как за сорок секунд одевать форму и разложить пожарное оборудование, оказывать первую помощь, если человек надышался дыма или получил ожоги.













Как рассказала координатор "Общества Красного Креста Украины" Надежда Ямненко, если у человека ожог и появились уже волдыри на коже, ни в коем случае нельзя их прокалывать или срезать, мазать пантенолом.

"Берем воду и охлаждаем, пока "скорая" едет, нужно найти любую чистую ткань и накрыть, чтобы не травмировать уже поврежденные участки", – отметила она.

Напомним, 22 сентября произошел пожар на Русановских садах в Киеве. Его быстро ликвидировали, никто не пострадал. На открытой территории горела свалка строительного мусора и шин на площади 50 кв. м. Впоследствии огонь быстро перебросился на деревья и кусты, охватив около 200 кв. м. леса.

Кроме того, в Киеве во время пожара погиб пожилой мужчина. Огонь уничтожил частный дом.