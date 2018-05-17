В Киеве снова запретили салюты и фейерверки

Сегодня, 13:46

Проведение развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических средств является морально неприемлемым, заявили депутаты

 

Киеврада запретила фейерверки и салюты на территории столицы
Киеврада запретила фейерверки и салюты на территории столицы. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Киеврада запретила фейерверки, салюты и использование других пиротехнических средств на территории столицы во время проведения Операции Объединенных Сил на востоке Украины.

За это решение проголосовали 87 из 99 депутатов Киеврады.

Решение принято в связи с изменением формата операции на Донбассе – завершением АТО и началом ООС.

"Осознание того, что проведение развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических средств в то время, когда в Украине проводятся мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, когда наши соотечественники продолжают гибнуть, защищая Родину от российских оккупантов, является морально неприемлемым, и вызвало необходимость в подготовке этого решения", – говорится в документе.

Сегодняшним решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение "О запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории Киева" (от 4 сентября 2014 года), изложив соответствующий пункт в новой редакции: "Установить, что действие этого решения распространяется на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, согласно решению Киеврады от 4 сентября 2014 года, в столице был на три месяца введен запрет на проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий.

25 декабря 2014 года Киеврада продлила срок запрета в столице на проведение салютов и использование фейерверков до завершения АТО на Донбассе.
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Источник:

УНИАН

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