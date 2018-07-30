Два дня на обмен: где можно получить новые жетоны без доплаты

Синие жетоны можно еще использовать только 30 и 31 августа

В киевской подземке напомнили: осталось всего два дня – сегодня и завтра, – для обмена синих жетонов на зеленые в кассах без доплаты.

В августе их будут менять уже с доплатой (плюс 3 грн) и только в сервисных центрах на ст. "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница".

Кроме того, лишь до 1 августа можно ездить и по старым талонам в наземном транспорте.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого "сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе".

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июля, жители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.