Два дня на обмен: где можно получить новые жетоны без доплаты

Сегодня, 16:31

Синие жетоны можно еще использовать только 30 и 31 августа

Фото: пресс-служба Киевского метрополитена
Фото: пресс-служба Киевского метрополитена

В киевской подземке напомнили: осталось всего два дня – сегодня и завтра, – для обмена синих жетонов на зеленые в кассах без доплаты.

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В августе их будут менять уже с доплатой (плюс 3 грн) и только в сервисных центрах на ст. "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница".

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Кроме того, лишь до 1 августа можно ездить и по старым талонам в наземном транспорте.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко объяснил свое распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте тем, что без этого "сложно было бы избежать кризиса в транспортной системе".

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня". 

Наиболее предприимчивые жители столицы еще до подорожания запаслись проездными на метро и жетонами по старым ценам. Причем брали как для себя, так и на продажу. В сети предлагают пластиковые проездные на 50 поездок – по 250 гривен, за 100 поездок просят 500 гривен. Это в полтора раза дешевле, чем нынешние цены.

Кстати, в КП "Киевский метрополитен" подсчитали: накануне подорожания проезда в транспорте, 13 июляжители столицы только в подземке потратили более 25 млн грн, запасаясь дешевыми поездками на будущее.
Киев, метро, жетон, жетоны, проездные
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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