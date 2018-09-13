Движение транспорта на Крещатике перекроют на 3 дня

Улица будет закрыта для всех видов транспорта

Главную улицу столицы – Крещатик – перекроют для проведения Всеукраинского праздника благодарения. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Улица станет эпицентром празднования. Планируется перекрытие движения для всех видов транспорта на время подготовки и проведения мероприятия: с 21:00 21 сентября до 06:00 24 сентября.

В частности, будет закрыта часть улицы от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого и до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни. Кроме того, с 06:00 до 24:00 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта по двум крайним правыми полосам движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади.

На время праздника будут изменены маршруты наземного пассажирского транспорта.

Напомним, 25 августа произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему. Пожарные отметили, что возгорание возникло на 1-м этаже 7-этажного административного здания на кухне ресторана на площади 15 кв. м с частичным распространением огня на крышу пристройки.

Кроме того, 6 сентября на Крещатике подростки с ножами напали на геев. На месте работали шесть экипажей патрульной полиции.