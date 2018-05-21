Где в Киеве запретят движение в связи с финалом Лиги Чемпионов (схема)

Сегодня, 15:56

Многие запреты войдут в силу 25 мая

 

Периметр в радиусе 1,5 километра вокруг НСК «Олимпийский» будет пешеходным. Фото: stadiums.at.ua
Периметр в радиусе 1,5 километра вокруг НСК «Олимпийский» будет пешеходным. Фото: stadiums.at.ua

В центре Киева будет ограничено движение транспортных средств в связи с проведением финальных матчей Лиги чемпионов.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, для организации деятельности фан-зон, а также безопасного движения болельщиков к местам проведения матчей, в столице на этой неделе запрещено и ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам.

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Частичное перекрытие улиц для автомобилей (улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого) действует с 12 по 31 мая.

Другие запреты войдут в силу с 25 мая: периметр в радиусе 1,5 километра вокруг Национального спортивного комплекса "Олимпийский" будет пешеходным.

В частности, с 20:00 25 мая по 6:00 27 мая будет запрещено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улицах Владимирская, Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик.

"Просим водителей учитывать информацию об ограничении движения транспортных средств, выбрать другие маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.

Напомним, в столичном метро к финалу Лиги чемпионов УЕФА будет курсировать тематический вагон. В нем нарисованы облака на потолке, сиденья пронумерованы и пол сделан в виде футбольного поля, с его центром и зоной ворот. Киевляне уже могут прокатиться в необычном вагоне и ощутить на себе праздник большого футбола.

Ранее мы сообщали о том, как Киев готовится к финалу Лиги чемпионов УЕФА. 
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"Сегодня"

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