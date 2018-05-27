На трассе под Киевом загорелся автомобиль

Сегодня, 15:38

Огонь пытаются потушить своими силами

Фото: &quot;УНН&quot;
Фото: "УНН"

На трассе Киев – Одесса, у Глевахи, на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщает УНН.

Как сообщают очевидцы, сейчас на месте инцидента нет пожарных. Огонь пытаются потушить собственными силами. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

А 24 мая в Одессе двое неизвестных облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль Honda. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС заподозрили умышленный поджог. Их подозрения подтвердило видео с камеры наблюдения. 

Также ранее в Одессе на охраняемой парковке сгорели четыре машины.

Напомним, в Киеве подожгли автомобиль журналистаПриехавшие на место вызова спасатели ГС ЧС обнаружили автомобиль Mitsubishi, который уже не горел, и владельца машины. Ему удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Интересно, что неизвестные положили под "дворник" три гривны.

Ранее в Голосеевском районе столицы на автостоянке сгорело 54 автомобиляБольшая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению, причины пожара выясняются. 
пожар, автомобиль, одесса-киев

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