На трассе под Киевом загорелся автомобиль

На трассе Киев – Одесса, у Глевахи, на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщает УНН.

Как сообщают очевидцы, сейчас на месте инцидента нет пожарных. Огонь пытаются потушить собственными силами. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

А 24 мая в Одессе двое неизвестных облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль Honda. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС заподозрили умышленный поджог. Их подозрения подтвердило видео с камеры наблюдения.

Также ранее в Одессе на охраняемой парковке сгорели четыре машины.

Напомним, в Киеве подожгли автомобиль журналиста. Приехавшие на место вызова спасатели ГС ЧС обнаружили автомобиль Mitsubishi, который уже не горел, и владельца машины. Ему удалось ликвидировать пожар самостоятельно. Интересно, что неизвестные положили под "дворник" три гривны.

Ранее в Голосеевском районе столицы на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению, причины пожара выясняются.