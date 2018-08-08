Шулявский мост в Киеве перекроют 18 августа: машины не будут пускать более года

Часть развязки возле станции метро "Шулявская" в Киеве перекроют для проезда с 18 августа – то есть, через 10 дней.

Об этом телеканалу "Киев" сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник.

Он уточнил, что ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Но пока трафик на нем не будут останавливать, хотя сам мост уже начали разбирать. По его словам, перекрытие введут 18 августа, и оно будет действовать более года.

"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", – сказал Здольник.

Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре. Отмечается, что по плану реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Напомним, движение, правда, не на мосту, а под ним, недавно частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.