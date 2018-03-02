В Киев перестанут пускать большие грузовики

Въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столице будет ограничен с 4:00 до 10:00 в субботу

В субботу, 3 марта, утром будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

В связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев. Такое решение принято сегодня, 2 марта, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как отметили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, в результате воздействия активного циклона в Киевской области и Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели; на дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

Столичные власти обращаются к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Городские власти также призывают водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

В горадминистрации также заверили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.