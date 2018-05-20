В Киеве изменится движение ночных троллейбусов

Сегодня, 06:00

Изменений связаны с ремонтом на троллейбусной линии

 

Движение троллейбусов изменится
Движение троллейбусов изменится. Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

В понедельник, 21 мая, с 00:20 до 05:00 изменено движение ночного троллейбусного маршрута №91Н в связи с проведением ремонтных работ на троллейбусной линии на пересечении ул. Антоновича и ул. Жилянской в Киеве. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Движение транспорта на это время организовано по трассе: "Ул. Милославская – ст.м. "Лыбидская".

Напомним, власти Киева запустили обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Общественное обсуждение продлится до 3 июня 2018 года.

Кроме электронных консультаций столичная власть планирует провести встречу с общественностью, о времени и дате которой сообщат позже.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до восьми гривен.

Кроме того, со следующей недели в Украине подорожают железнодорожные билеты. "Укрзализныця" анонсировала рост цен еще несколько месяцев назад, и вот наконец получила согласие правительства. Через несколько дней ж/д тариф на перевозку пассажиров вырастет на 12%. 
троллейбусы, понедельник, ремонтные работы , киевпастранс, движение транспорта
Источник:

"Сегодня"

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