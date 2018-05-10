В Киеве ограничат движение по двум мостам

В связи с проведением ремонтных работ в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на двух мостах. Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

Движение ограничат:

с 21:00 10 мая до 07:00 11 мая и с 11:00 до 16:00 11 мая на эстакаде Южного моста в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

с 11:00 до 16:00 11 мая на мосту Метро через р. Днепр в направлении движения с Броварского просп. на Набережное шоссе.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, с 1 июня 2018 года до 30 ноября 2019-го, на 18 месяцев, будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улицах Здолбуновской и Припятской в Киеве.

Также мы сообщали, что с 28 мая по 30 ноября в Киеве будет ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Деловой от дома № 1/2 до дома №13. Эти изменения позволят безопасно проложить сети водоснабжения и канализации, подключить к сетям ливневой канализации и устроить автоподъезд к жилищно-офисному комплексу со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом на улице Деловой, 5 в Печерском районе.