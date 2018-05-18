В Киеве открыли движение по Набережному шоссе

В Киеве открыто движение транспорта по Набережному шоссе. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Напомним, на Набережном шоссе долгое время велись ремонтные работы, но теперь ограничения для движения транспорта сняты.

В то же время интернет-пользователи критикуют тот факт, что на новой дороге еще нет разметки. Также некоторые скептики не уверены, что покрытие долго продержится.

Как мы сообщали ранее, на столичных дорогах – разгар ремонтного сезона. По словам главы "Киевавтодора" Александра Густелеева, сейчас активные работы проводятся в рамках "малого" и "большого" кольца.

"В рамках так называемого малого кольца сейчас в активной фазе ремонт ул. Елены Телиги, начат капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской, который в последний раз ремонтировался в 1963 году. Также в этом году будет выполнен капитальный ремонт ул. Степана Бандеры", – заявил он недавно.

Ремонт в направлении между Шулявским путепроводом и Северным мостом обещают завершить до конца года. А в рамках большого кольца ремонт проходит на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги и просп. Победы, а также на Одесской площади. Также в этом году капитальный ремонт будет проведен на ул. Академика Палладина и ул. Академика Заболотного.