В Киеве продлевают трамвайный маршрут с Оболони (схема)

Вчера, 16:39

Теперь трамваи №16 будут ходить до Контрактовой площади

 

На обновленном маршруте будут работать девять трамваев
На обновленном маршруте будут работать девять трамваев. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 1 марта в Киеве трамвайный маршрут №16, который курсировал от ст.м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко, будет продлен до ст.м. "Контрактовая площадь". Это позволит улучшить транспортное сообщение Оболонского района с центральной частью города, сообщили в КП "Киевпастранс".

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На обновленном маршруте будут работать девять трамваев с интервалом движения в часы пик до 10 минут. Расписание и полный перечень остановок появятся на официальном сайте "Киевпастранса" 1 марта.

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Также в КП напомнили, что в марте уже традиционно меняется дизайн разовых билетов. Это делается для предотвращения случаев подделки.

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Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, в "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей.

Первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.
трамвай, расписание, трамваи, оболонь, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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