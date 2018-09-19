Въезд на Троещину частично перекроют до конца октября

Сегодня, 15:29

Ограничения начнут действовать с 20 сентября

Въезд на Троещину частично перекроют до конца октября

С 20 сентября до 28 октября будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении жилмассива Троещина. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Ограничения вводятся из-за ремонта асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту. Введены ограничения будут в 5 утра 20 сентября. Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать проезд в этот микрорайон.

Напомним, в Киеве за 288 млн гривен отремонтируют Северный мост. На мосту обещают новые перила и Михаила вместо каштанов. Заменят ли герб Киева на верхушке моста, неизвестно. Старый, с листом и цветком каштана и надписью "Киев", пострадал от рук вандалов в прошлом году: конструкцию практически полностью разрезали и растащили на части.

Кроме того, 5 сентября в Киеве во время движения троллейбус переломился пополам. Инцидент произошел на улице Маяковского. Сломался троллейбус в той части, где находится так называемая "гармошка". Многие пассажиры высказали возмущение, так как цены на проезд выросли до 8 грн, а качество транспорта не улучшилось ни капли.
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