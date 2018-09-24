Властям Киева не хватило 30 млн евро, чтобы достроить Дарницкий мост

Для завершения строительства Дарницкого моста в Киеве необходимо 30 млн евро, потому мост нужно передать на баланс Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

"Сумма завершения строительства – 30 млн евро. Сумма для Киева вполне посильная. "Укрзализныця", конечно, не хочет достраивать этот мост. Это понятно, поэтому нужно передать его Киевской горгосадминистрации", – сказал он.

Довгань также уточнил, что завершению строительства мешает долг перед турецким подрядчиком. Так, министерство не согласно с суммой задолженности, насчитанной решением арбитражного суда (приблизительно 120 млн грн, включительно с упущенной выгодой и штрафными санкциями), и считает, что она может быть уменьшена в разы. Как только долг будет выплачен, сразу будет найдено решение о передаче моста на баланс Киева и окончании стройки.

Ранее Мининфраструктуры предлагало взять кредит, чтобы завершить строительство моста через Днепр в Киеве.

Напомним, в Киеве за 300 млн гривен отремонтируют Северный мост. На мосту обещают новые перила и архангела Михаила вместо каштанов.

Кроме того, легендарный мост Патона и Мост метро в Киеве находятся в аварийном состоянии. Однако власти говорят о том, что в регионах ситуация еще хуже.