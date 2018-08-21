Куда пойти на День Независимости: любуемся выставкой цветов и смотрим на личные вещи диссидента

В пятницу, в День Независимости, в Киеве, кроме военного парада, пройдут яркие фестивали и необычные акции.

На Певческом поле (ул. Лаврская, 33) уже открылась масштабная выставка цветов "Волшебный украинский миф". На площади 1500 кв. м высадили десять композиций из 200 тысяч цветов. Здесь ожили герои древних легенд — Огненный Змей, Русалка, Мавка, священная птица Гамаюн. Посетители смогут познакомиться с духами весны и лета, властелином водных глубин. Выставка будет работать до 16 сентября (вход для взрослых — 50 грн, для детей от 7 лет — 25 грн, для льготников — бесплатно).



Мифы. Из цветов создали героев древних легенд. Фото: Киевзеленстрой

К слову, на одной из касс на Певческом поле появилась новая работа уличного художника Виталия Гидевана — яркая рысь. Раньше здесь же он создал граффити с милым енотом.

В музее народной архитектуры и быта в Пирогово на пятницу запланированы сразу два масштабных события. С 9:00 до 13:00 состоится пробег в вышиванках. Участники преодолеют дистанции в 4,5 км, 9 км и полумарафон (21,1 км).

"Пробег будет посвящен памяти политического и общественного деятеля Левка Лукьяненко, который возглавлял наблюдательный совет по вопросам сохранения памятников украинской культуры нашего музея, — рассказали в "Пирогово". — В пятницу ему исполнилось бы 90 лет.

В 14:00 в хате Черниговской области откроется выставка, посвященная Лукьяненко. Здесь будут представлены его личные вещи, фотографии, награды, автобиографические и исторические книги". А 25—26 августа в "Пирогово" пройдет фестиваль народного творчества с играми и конкурсами. Вход на территорию музея — 50 грн для взрослых, 30 грн для студентов, пенсионеров, 15 грн для детей 7—10 лет.

Еще одно зрелищное событие состоится в День Независимости на Днепре. В районе речного порта с 9:30 до 16:00 пройдет открытая киевская регата Kyiv Yacht Race. Около 60 крейсерско-гоночных яхт пройдут дистанцию от Гаванского до Пешеходного моста. А в парке Шевченко с 19:00 до 22:00 пройдет концерт классической музыки "Классик пикник"

23 августа, в День Флага, в столице собираются установить национальный рекорд — развернуть самый большой государственный флаг Украины. Как рассказали в Дарницкой РГА, флаг будет длиной 2700 метров: по 100 метров за каждый год Независимости. Акция пройдет вдоль проспекта Бажана от ул. Руденко до Харьковской площади.

Также 23 августа в 12:00 на Крещатике возле Главпочтамта откроют выставку "Символ твоей свободы", посвященную 100-летию утверждения трезубца государственным гербом.

"На протяжении всего XX века трезубец вдохновлял художников. Выставка посвящена работам Василия Кричевского, Георгия Нарбута, Павла Ковжуна, Роберта Лисовского, Алексея Кохана", — сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Праздники повлияют на транспорт

Возле здания КГГА на Крещатике после военного парада в честь Дня Независимости пройдет много интересных мероприятий. На 13:00 запланирован старт уличного фестиваля "Самая большая карта мечты украинской семьи", который также претендует на рекорд.

"До 24 августа жители города создают коллажи, в которых отображают свои мечты и желания, а потом все эти работы будут объединены в одну большую карту", — сообщают организаторы.

Кроме того, на площадке перед мэрией проведут концерт, мастер-классы, выставки и конкурсы.

Напомним, 23—24 августа во время празднований в столице на многих улицах будет перекрыто движение для авто и запрещена парковка. Ограничения будут на ул. Крещатик, Майдане Незалежности, ул. Большой Васильковской, Мазепы, Трехсвятительской, Банковой, Лютеранской, бул. Шевченко, ул. Прорезной, Михайловской и других (подробный график — на сайте kyivcity.gov.ua). Метро и наземный общественный транспорт в День Независимости продлят работу на два часа.

Напомним, ко Дню Независимости в столичной подземке совместно с телеканалом "Украина" стартовал фотопроект "Гордость Украины". Пассажирам метро расскажут истории двадцати украинцев, которые меняют жизнь страны к лучшему.