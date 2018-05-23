Огромные цветочные часы обновили в центре Киева
В цветочной композиции есть и отсылки к трагическим событиям на Майдане, и элементы флага Евросоюза
Обновленные цветочные часы открыли в центре столицы. На циферблате высадили двадцать тысяч цветов. Работы велись неделю.
Оформлены часы в цвета украинской символики – сине-желтые. Есть и вкрапления красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, рассказали дизайнеры, а звездочки – отсылка к элементам флага Евросоюза.
Напомним, для обновления дизайна цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни сотрудники "Киевзеленстроя" использовали более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсили петриковской росписью.
Ранее мы сообщали, что зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах. Были разбиты несколько цифр.
Позднее коммунальщики отремонтировали часы: обновили электронную часть часов, подсветку, оросительную сеть, установили щит управления механизма с электронным программным обеспечением.
Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно двадцати метрам.