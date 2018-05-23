Огромные цветочные часы обновили в центре Киева

Сегодня, 19:37

В цветочной композиции есть и отсылки к трагическим событиям на Майдане, и элементы флага Евросоюза


Обновленные цветочные часы открыли в центре столицы. На циферблате высадили двадцать тысяч цветов. Работы велись неделю.

Оформлены часы в цвета украинской символики – сине-желтые. Есть и вкрапления красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, рассказали дизайнеры, а звездочки – отсылка к элементам флага Евросоюза.

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Напомним, для обновления дизайна цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни сотрудники "Киевзеленстроя" использовали более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсили петриковской росписью.

Ранее мы сообщали, что зимой 2014 года вандалы повредили циферблат в цветочных часах. Были разбиты несколько цифр.

Позднее коммунальщики отремонтировали часы: обновили электронную часть часов, подсветку, оросительную сеть, установили щит управления механизма с электронным программным обеспечением. 

Цветочные часы для Майдана спроектировали в 2008 году, общий их диаметр равен примерно двадцати метрам.
цветы, Майдан, часы, цветочные часы
Источник:

"Сегодня"

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