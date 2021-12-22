У Києві демонтували незаконні ялинкові базари – виявили 20 локацій (фото)

Вчора демонтували дев'ять локацій у п'яти районах столиці

Усі ялинки мають бути чиповані або містити етикетку з інформацією про дерево / Фото: Колаж: Сьогодні

З 15 грудня у Києві відкрилися офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев. Під час перевірки інспекція благоустрою вже виявила близько 20 локацій, які розміщені без дозвільних документів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Вчора демонтували незаконні точки продажу ялинок.

"Не зважаючи на морозну сніжну погоду, демонтажні бригади звільняють газони і тротуари від незаконних ялинкових базарів. Учора вже демонтували дев’ять локацій у п’яти районах столиці, де без дозволів продавались новорічні дерева. Дякую "Муніципальній охороні" за безпеку під час демонтажів. Контроль за розміщенням ярмарків триватиме й надалі", – прокоментував директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Бригади звільняють газони та тротуари від незаконних ялинкових базарів / Фото: КГГА

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Він додав, що перевірку проходять і офіційні точки продажу.

Документи таких майданчиків анулюють / Фото: КГГА

У разі виявлення порушень на таких локаціях, як, наприклад, на проспекті Правди, дозвільні документи можуть бути анульовані, а майданчик – переміщений.

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Ціни на ялинки по Україні

У Волинській області мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. та може бути більше 1000 грн. Во Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн, на івано-франківських ринках – від 150 грн.

Середня ціна святкового деревця в Чернігівський області – 111 гривень залежно від висоти. Однометрове та трохи менше деревце коштує 92 гривні, а за триметрове та вище доведеться заплатити 615 гривень.

В Києві та Київській області ціна ялинки стартує від 114 грн., Кіровоградська область продає свої за 150 грн (до 1 метра), Черкаська – від 72 грн. В Харківській області ціна за новорічне деревце починається від 48 грн за півметра.

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