Хворих все більше, але "червону зону" можуть скасувати: яка ситуація з COVID-19 у Києві

У столиці від коронавірусу за добу померли 42 людини / Колаж "Сьогодні"
Київ все ще знаходиться у "червоній зоні" адаптивного карантину. Щодня у місті продовжують фіксувати понад тисячу нових випадків COVID-19.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у столиці
Станом на ранок 25 листопада у Києві зафіксували 1438 нових випадків коронавірусу за добу. Померли від коронавірусу за цей період 42 людей, а вилікувалися – 1111.
Ситуація у місті з початку пандемії:
- захворіли – 294 563 людей,
- вилікувалися – 251 840,
- померли – 7372.
У Києві все ще висока смертність
Як запевнив нас у Держпродспоживслубі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками.
"Єдиний високий показник – це смертність. А ось щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне поліпшення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
Коли Київ вийде із "червоної зони"
Столиця живе у "червоній зоні" адаптивного карантину вже 25 днів. За прогнозами експертів KSE, Київ може вийти із неївже наступного тижня.
Кав'ярня просить чайові на ПЛР-тести
В одній із київських кав'ярень біля Окружної просять чайові, щоби співробітники змогли зробити ПЛР-тести про відсутність коронавірусу. Таким чином кав'ярня зможе продовжувати працювати в умовах жорсткого локдауну.
Вартість ПЛР-тестів становить близько 800-900 гривень залежно від лабораторії.
Обмеження у столиці
З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє.
- Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.
Раніше ми писали:
- За добу 12 листопада в Україні 299 854 особи були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людина, повністю імунізовано – 164 127 людина.
- У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованихпотребують кисневої підтримки.
- В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробкуCOVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок.